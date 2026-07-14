В Полтаве умер майор СБУ, участвовавший в расследованиях военных преступлений

Умер майор СБУ, участвовавший в расследованиях военных преступлений В Полтаве умер майор СБУ, участвовавший в расследованиях военных преступлений

Москва14 июл Вести.Майор контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Дмитрий Дубовый умер в больнице Полтавы после ранений, полученных в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По данным источника агентства, Дубовый участвовал в расследованиях по факту военных преступлений на полигонах штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины в Харьковской области.

В Полтаве был похоронен майор контрразведки СБУ Дмитрий Дубовый, скончавшийся в полтавской больнице после полученных ранений в Харьковской области сказал он

Ранее сообщалось, что вблизи расположения 425-го отдельного штурмового полка "Скала" в Харьковской области было обнаружено тело жителя Одессы Владимира Беласа, мобилизованного в ВСУ, с признаками насильственной смерти.