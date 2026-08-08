Москва8 авг Вести.В зоне специальной военной операции погиб известный журналист с Урала Александр Родионов. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на его сестру Ирину.

Он ушел добровольцем на фронт в начале СВО. За годы службы получил медали "За отвагу" и "За храбрость", а также орден "Службою и храбростью". Журналист погиб в августе 2025 года, но родственникам об этом стало известно только сейчас.

Ирина опубликовала на своей странице в соцсети "ВКонтакте" трогательный пост, в котором рассказала, что брат мечтал стать летчиком, а героические фильмы о войне были для него учебником по воспитанию доблести, патриотизма и героизма.

Ты с детства мечтал стать летчиком. Героические фильмы о войне были для тебя учебным пособием по воспитанию доблести, героизма и патриотизма. Рядом с тобой были друзья, чей жизненный ориентир - доброта и отзывчивость. Ты притягивал к себе неравнодушных людей, потому что сам не умел оставаться в стороне написала сестра Александра Ирина

Александр Родионов учился в екатеринбургском танково-артиллерийском училище и на историческом факультете, но в итоге выбрал журналистику. Работал в изданиях "Коммерсант - Урал", "Новый Регион – Екатеринбург", "ФедералПресс", ЕАН. В 2013 году стал лучшим журналистом информагентства в УрФО – получил премию "Золотая акула".

Церемония прощания с Александром Родионовым пройдет на Нижне-Исетском кладбище в Екатеринбурге 12 августа. Она начнется в храме во имя иконы Божией Матери "Казанская" в 11.30.