Москва17 июн Вести.Сегодня коллектив ВГТРК почтил память своих коллег Игоря Корнелюка и Антона Волошина, которые трагически погибли 12 лет назад во время съемок репортажа о ситуации в луганском поселке Металлист, который постоянно обстреливали украинские боевики.

Герой России, военный корреспондент Евгений Поддубный заявил ИС "Вести", что гордится совместной работой с Игорем и Антоном.

Россия борется за свой суверенитет, за свое будущее, а мы как часть России не можем быть в стороне. Я горжусь тем, что работал вместе с Игорем, с Антоном, что они работали в нашей компании. Очень важно не забывать, за что они положили себя - за правду, за профессию, за свое дело сказал Поддубный

Военный корреспондент Михаил Федотов сказал, что дело Игоря и Антона продолжается.

Вспоминая сегодня Игоря и Антона, хочется процитировать строки из поэмы Рождественского "это нужно не мертвым, это надо живым". И мы здесь сегодня - надеюсь, ребята это видят - продолжаем их дело, продолжаем то, что они начали. Надеюсь, ребятам за нас не стыдно. Вечная память сказал Федотов

Сегодня в память о погибших журналистах коллеги возложили цветы к мемориальной доске на здании ВГТРК.