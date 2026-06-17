Москва17 июн Вести.В Москве почтили память журналистов ВГТРК – корреспондента Игоря Корнелюка и звукооператора Антона Волошина, трагически погибших 12 лет назад под Луганском, сообщает ИС "Вести".

Цветы возложили к памятной доске на здании редакции. Также сегодня их принесут к могиле журналистов на Троекуровском кладбище в Москве и к мемориалу на месте гибели в ЛНР.

Время удивительно быстро летит, но этот день каждый из нас, каждый из тех, кто там был, запомнит навсегда. Потому что это были первые наши самые тяжелые потери. Потому что ребята были очень молоды. И потому что они не только выполняли свой профессиональный журналистский долг, но они помогали людям. Они помогали простым жителям поселка Металлист спастись. То есть практически они пожертвовали своими жизнями не только для того, чтобы донести правду, но и для того, чтобы спасти абсолютно конкретных людей. Поэтому сегодня, в этот день их вспоминают и там. … Пока наша память жива, и ребята живы, и дело их живо сказал генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев

17 июня 2014 года журналисты ВГТРК готовили репортаж о попытках жителей поселка Металлист в ЛНР спастись от непрерывных обстрелов боевиков ВСУ. По съемочной группе был открыт прицельный минометный огонь. Антон Волошин погиб на месте – снаряд разорвался у него под ногами. Корреспондент Игорь Корнелюк скончался в больнице. Журналисты посмертно награждены орденами Мужества.