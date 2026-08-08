Родные уральского журналиста узнали о его судьбе через год после гибели на СВО

Журналист из Екатеринбурга Родионов погиб в зоне СВО Родные уральского журналиста узнали о его судьбе через год после гибели на СВО

Москва8 авг Вести.Журналист из Екатеринбурга Александр Родионов погиб в зоне СВО при выполнении задания, сообщила его сестра Ирина Суслова.

В августе прошлого года погиб при выполнении задания во время военной операции. Об этом мы узнали только теперь приводит высказывание Сусловой РИА Новости

Женщина сообщила, что ее брат за годы службы был дважды ранен. Он награжден медалями "За отвагу" и "За храбрость", а также орденом "Службою и храбростью".

Прощание с Родионовым пройдет на Нижне-Исетском кладбище в Екатеринбурге 12 августа.