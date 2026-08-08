Москва8 авгВести.Журналист из Екатеринбурга Александр Родионов погиб в зоне СВО при выполнении задания, сообщила его сестра Ирина Суслова.
В августе прошлого года погиб при выполнении задания во время военной операции. Об этом мы узнали только теперьприводит высказывание Сусловой РИА Новости
Женщина сообщила, что ее брат за годы службы был дважды ранен. Он награжден медалями "За отвагу" и "За храбрость", а также орденом "Службою и храбростью".
Прощание с Родионовым пройдет на Нижне-Исетском кладбище в Екатеринбурге 12 августа.