Доброволец бригады "БАРС-Курск" Александр Ермаков погиб при атаке ВСУ Доброволец бригады "БАРС-Курск" Александр Ермаков погиб при атаке дронов ВСУ

Москва28 июл Вести.Доброволец бригады "БАРС-Курск" Александр Ермаков погиб при защите гражданского населения от атак украинских дронов. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Трагедия произошла 28 июля.

Геройски погиб доброволец бригады "БАРС-Курск" Александр Ермаков. Александр из Казачьей Локни Суджанского района. В "БАРС" пришел прошлой осенью по примеру старшего брата. Служил водителем разведвзвода. Входил в состав мобильной огневой группы, отражавшей воздушные атаки ВСУ. Ему было всего 33 года – написал Хинштейн в своем канале в мессенджере МАХ

Губернатор выразил соболезнования родным и боевым товарищам погибшего, назвав его смерть огромной трагедией.

За проявленные мужество и героизм Александр будет посмертно представлен к государственной и региональной наградам.