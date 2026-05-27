Ветеран СВО, потерявший зрение, указал на пробелы в системе реабилитации слепых Потерявший зрение ветеран СВО рассказал о пробелах в системе реабилитации слепых

Москва27 мая Вести.Ветеран специальной военной операции Александр Миронов, полностью потерявший зрение после тяжелого ранения в 2023 году на херсонском направлении, занялся реабилитацией слепых участников боевых действий. Кавалер двух орденов Мужества в интервью "Московскому Комсомольцу" указал на системную проблему: реабилитация и медицинское обслуживание для инвалидов по зрению практически несовместимы.

Для 33-летнего Александра тот бой под Херсоном стал последним в военной карьере — тяжелое ранение привело к полной потере зрения. Ветеран, тем не менее, сам признает, что смог "принять себя и научиться жить заново". Сейчас он помогает бойцам, оказавшимся в такой же ситуации.

С ними разговаривает тот, кто сам лично прошел через это. Когда они видят, что я живу полноценной жизнью, это само по себе становится примером. Слова, конечно, нужны, но важнее состояние духа сказал он

Начав заниматься помощью другим ветеранам, Миронов выявил ряд системных пробелов в реабилитации слепых. Ключевую проблему он видит в "разорванном круге", когда человек фактически вынужден выбирать между лечением и реабилитацией.

Ветеран приходит на реабилитацию, но в это же время теряет возможность получать медицинское обслуживание. Получается: либо он лечится, либо он проходит реабилитацию и реадаптацию. Совместить это почти невозможно утверждает Миронов

По его словам, необходима комплексная программа, объединяющая медицинское и психологическое сопровождение. Кадровый переход от военно-учетной специальности к гражданским профессиям ветеран называет одной из трех главных задач для возвращающихся с передовой.

Наш проект как раз был направлен на то, чтобы разорвать этот "порочный" круг и объединить все. В момент прохождения реабилитации ветераны должны получать полное медицинское и психологическое сопровождение. Это комплексная задача, мы над ней работаем и, уверен, что у нас все получится. сказал ветеран

Сам Миронов убежден, что его новая "битва" за людей, которых "страна не имеет права бросать", будет выиграна.

Ранее сообщалось, что реабилитация и трудоустройство ветеранов СВО войдут в "Народную программу" "Единой России".