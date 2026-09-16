Москва16 сен Вести.Актер Михаил Боярский назвал печальным событием смерть заслуженной артистки России Натальи Даниловой, известной по роли сержанта Варвары Синичкиной в фильме "Место встречи изменить нельзя". Об этом пишет NEWS.ru.

Ранее сообщалось, что 70-летняя Данилова скончалась 8 сентября в Санкт-Петербурге.

Она же еще молодая была. Печальное событие цитирует Боярского издание

Кроме фильма "Место встречи изменить нельзя", актриса снималась в "Маленьких трагедиях", "Отцах и детях", "Человеке-невидимке", "Жизни Клима Самгина" и других. Помимо этого, она работала в дубляже и озвучивала героев кино и мультфильмов.