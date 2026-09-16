Блогер Кашеварова: по дому генерал-майора Груниса ударили два крыла FP-1

Блогер Кашеварова рассказала о прицельном ударе ВСУ по дому генерала Груниса Блогер Кашеварова: по дому генерал-майора Груниса ударили два крыла FP-1

Москва16 сен Вести.Генерал-майор Антон Грунис погиб в результате прицельного удара по его дому, заявила блогер и глава АНО "Женский фронт" Анастасия Кашеварова.

По ее словам, враг совершил атаку в ночь на 13 сентября, воскресенье.

Погиб "Маршал Победы" Антон Грунис, комбриг 4 бригады. 2 ударных крыла FP-1 прилетели в его дом. Били прицельно. Знали, куда и когда бить написала Кашеварова в своем Telegram-канале

Антон Грунис родился в 1979 году. Участвовал в боевых действиях в Чечне, Южной Осетии и Сирии. В ходе СВО командовал 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой 3-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа.

О гибели Героя России сообщил замначальника главного военно-политического управления ВС РФ командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

В июле 2026 года генерал-майор Антон Грунис доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Константиновки в Донецкой Народной Республике.