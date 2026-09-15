Москва15 сен Вести.В Киргизии начался экономический бум из-за введения Западом антироссийских санкций, ВВП страны в прошлом году вырос на 11%, пишет газета The New York Times (NYT).

Отмечается, что с 2022 года Киргизия стала ключевым каналом транзита в Россию китайских и западных товаров, в том числе машин, электроники и чувствительного оборудования, а также платежей за товары.

Валовой внутренний продукт Кыргызстана в прошлом году вырос на 11%. Азиатский банк развития объяснил 30-40% этого роста за последние четыре года реэкспортной деятельностью говорится в сообщении

Как отмечает издание, экспорт из Киргизии в Россию не облагается пошлинами из-за членства обеих стран в Таможенном союзе.

Премьер Киргизии Адылбек Касымалиев отметил NYT, что власти страны нацелены на непрерывный рост экономики в течение всего следующего десятилетия. По его словам, бурный экономический рост связан не только с реэкспортом в Россию, но и с увеличением сбора налогов, и с развитием промышленного производства.

...Наши экономические отношения будут продолжаться. Мы хотели бы, чтобы это не смешивалось с политикой цитирует газета слова Касымалиева

Касымалиев также заверил издание, что все товары, находящиеся под санкциями ЕС, США и Великобритании, "контролируются очень строго".

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что республика рассматривает российский рынок как одно из ключевых направлений для продвижения своей продукции.