Москва1 сенВести.Русский язык сохраняет широкую востребованность в Киргизии и способствует взаимовыгодному сотрудничеству двух стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью "Номад ТВ".
Представитель Кремля отметил заметный интерес жителей республики к русскоязычному информационному пространству.
По его словам, Киргизия обладает собственной богатой историей, одновременно сохраняя связь с российскими культурными и историческими традициями.
Поддерживая, ... сохраняя русский язык у себя в республике, Кыргызстан ... имеет возможность черпать что-то дополнительное из глубоких российских традицийподчеркнул Песков
Такой подход, по его оценке, отвечает интересам обеих государств.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что товарооборот между Россией и Киргизией в 2025 году увеличился на 26% и превысил 5 млрд долларов США.