Песков сообщил о востребованности русского языка в Киргизии

Песков назвал русский язык популярным в Киргизии Песков сообщил о востребованности русского языка в Киргизии

Москва1 сен Вести.Русский язык сохраняет широкую востребованность в Киргизии и способствует взаимовыгодному сотрудничеству двух стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью "Номад ТВ".

Представитель Кремля отметил заметный интерес жителей республики к русскоязычному информационному пространству.

По его словам, Киргизия обладает собственной богатой историей, одновременно сохраняя связь с российскими культурными и историческими традициями.

Поддерживая, ... сохраняя русский язык у себя в республике, Кыргызстан ... имеет возможность черпать что-то дополнительное из глубоких российских традиций подчеркнул Песков

Такой подход, по его оценке, отвечает интересам обеих государств.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что товарооборот между Россией и Киргизией в 2025 году увеличился на 26% и превысил 5 млрд долларов США.