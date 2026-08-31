Кремль: партнерство России и Армении соответствует интересам двух народов Песков: партнерство России и Армении соответствует интересам двух народов

Москва31 авг Вести.Москва по-прежнему считает партнерство с Арменией отвечающим интересам и выгоде народов двух стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ИС "Вести".

[Премьер-министр Армении Никол] Пашинян сказал, что Россия – не стратегический партнер. Мы по-прежнему считаем, что партнерство для наших двух стран – это то, что соответствует выгоде двух народов и интересам двух народов заявил Песков

Представитель Кремля добавил, что если Пашинян придерживается иной позиции и сможет объяснить ее гражданам Армении, то армяне выразят свое отношение к этому на референдуме в том случае, если он состоится.

24 августа Пашинян сообщил, что Армения намерена начать процесс подготовки проведения референдума по вопросу вступления страны в Евросоюз (ЕС).

Как накануне заявил Песков, для России важен каждый контакт на высшем уровне с Арменией. По его словам, президент РФ Владимир Путин на встрече во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) воспользуется возможностью обсудить с премьер-министром страны устремление Еревана в ЕС.