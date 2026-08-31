Путин поздравил Жапарова и народ Киргизии с Днем независимости Жапаров получил поздравление от Путина по случаю Дня независимости Киргизии

Москва31 авг Вести.Президент России Владимир Путин направил поздравление президенту Киргизии Садыру Жапарову и народу республики по случаю Дня независимости, сообщили в пресс-службе киргизского лидера.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Кыргызской республики Садыра Жапарова и народ Кыргызстана по случаю Дня независимости Кыргызской республики сказано в сообщении на сайте президента Киргизии

Путин подчеркнул, что союзнические взаимоотношения между Россией и Киргизией динамично развиваются. Он также выразил уверенность в том, что предстоящая встреча с Жапаровым в Бишкеке поспособствует дальнейшему наращиванию взаимовыгодного российско-киргизского сотрудничества, упрочению безопасности и стабильности на Евразийском пространстве.

Москва и Бишкек плодотворно сотрудничают на различных направлениях, активно взаимодействуют в рамках ОДКБ, ЕврАзЭС, СНГ, ШОС и других многосторонних структур. И мы, конечно, продолжим самую тесную совместную работу двусторонней, региональной и международной повестке дня отмечается в телеграмме российского лидера

Путин пожелал Жапарову крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а жителям Киргизии - мира и процветания.