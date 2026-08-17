Путин: Россия продолжает наращивать партнерские связи с Индонезией Путин: отношения между Москвой и Джакартой развиваются успешно

Москва17 авг Вести.Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Индонезии Прабово Субианто с Днем независимости страны.

Индонезия добилась общепризнанных успехов в экономике и социальной сферах, пользуется заслуженным авторитетом на мировых аренах, заявил глава российского государства в телеграмме.

Отношения между Москвой и Джакартой развиваются весьма успешно, что подтверждают наши с вами плодотворные контакты отметил российский лидер

Владимир Путин выразил уверенность, что совместная работа РФ и Индонезии по наращиванию партнерских связей продолжится как на двустороннем уровне, так и в рамках объединений БРИКС, диалога Россия – АСЕАН и других. Президент РФ отметил, что рассчитывает на встречу с индонезийским коллегой в начале сентября во Владивостоке.

Владимир Путин пожелал Прабово Субианто здоровья и успехов в государственной деятельности, а гражданам Индонезии – счастья и процветания.