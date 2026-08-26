Москва26 авгВести.Президент России Владимир Путин поздравил главу Абхазии Бадру Гунбу с Днем признания независимости республики. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин также передал наилучшие пожелания жителям Абхазии, отметил пресс-секретарь главы государства. Его слова приводит ТАСС.
Путин в среду поздравил президента Абхазии Бадру Гунбу с Днем признания независимости республикисказал Песков
РФ признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008 года. Вслед за этим их независимость признали Никарагуа, Венесуэла и другие страны.
Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что после событий 2008 года в Южной Осетии западные страны должны были усвоить один урок – с Россией не стоит воевать.