Путин поздравил президента Абхазии с Днем признания независимости республики Путин поздравил лидера Абхазии Гунбу с Днем признания независимости республики

Москва26 авг Вести.Президент России Владимир Путин поздравил главу Абхазии Бадру Гунбу с Днем признания независимости республики. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин также передал наилучшие пожелания жителям Абхазии, отметил пресс-секретарь главы государства. Его слова приводит ТАСС.

Путин в среду поздравил президента Абхазии Бадру Гунбу с Днем признания независимости республики сказал Песков

РФ признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008 года. Вслед за этим их независимость признали Никарагуа, Венесуэла и другие страны.

Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что после событий 2008 года в Южной Осетии западные страны должны были усвоить один урок – с Россией не стоит воевать.