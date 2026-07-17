Москва17 июл Вести.Новый посол России в Абхазии Вячеслав Гладков вручил президенту республики Бадре Гунбе верительные грамоты. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония, как уточняется, прошла в администрации абхазского лидера. После вручения верительных грамот прозвучали государственные гимны Абхазии и России.

Церемонию посетили вице-президент Абхазии Беслан Бигвава, спикер парламента Лаша Ашуба, а также премьер-министр Владимир Делба.

26 июня президент России Владимир Путин подписал указ, которым назначил бывшего губернатора Белгородской области Гладкова послом в Абхазии. Его предшественник Михаил Шургалин руководил российским посольством в республике с 2022 года.