Путин сменил послов РФ в Гамбии и Либерии

Путин назначил новых послов РФ в Гамбии и Либерии Путин сменил послов РФ в Гамбии и Либерии

Москва26 мая Вести.Российский лидер Владимир Путин подписал указы о назначении Михаила Корнеева послом РФ в Гамбии и Андрея Ордаша послом РФ в Либерии. Соответствующие документы размещены на портале правовой информации.

Назначить Ордаша Андрея Эдуардовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Либерии по совместительству сказано, в частности, в одном из документов

Другим указом глава государства освободил Дмитрия Куракова от должности посла РФ в Гамбии.

Ранее Путин назначил Георгия Михно послом России в Польше.