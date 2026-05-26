Москва26 маяВести.Российский лидер Владимир Путин подписал указы о назначении Михаила Корнеева послом РФ в Гамбии и Андрея Ордаша послом РФ в Либерии. Соответствующие документы размещены на портале правовой информации.
Назначить Ордаша Андрея Эдуардовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Либерии по совместительствусказано, в частности, в одном из документов
Другим указом глава государства освободил Дмитрия Куракова от должности посла РФ в Гамбии.
Ранее Путин назначил Георгия Михно послом России в Польше.