Москва19 маяВести.Президент России Владимир Путин подписал указ, которым назначил Игоря Беляева чрезвычайным и полномочным послом РФ в Марокко.
Назначить Беляева Игоря Алексеевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Мароккоследует из указа
Глава государства также подписал указ, которым освободил Владимира Байбакова от обязанностей посла в Марокко.
Ранее Путин подписал указ о назначении Станислава Кранса послом России в Новой Зеландии.