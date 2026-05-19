Путин назначил Игоря Беляева новым послом России в Марокко

Москва19 мая Вести.Президент России Владимир Путин подписал указ, которым назначил Игоря Беляева чрезвычайным и полномочным послом РФ в Марокко.

Соответствующий документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

Назначить Беляева Игоря Алексеевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Марокко следует из указа

Глава государства также подписал указ, которым освободил Владимира Байбакова от обязанностей посла в Марокко.

Ранее Путин подписал указ о назначении Станислава Кранса послом России в Новой Зеландии.