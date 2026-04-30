Эрдоган в четверг примет верительную грамоту у нового посла России Вершинина Эрдоган 30 апреля примет верительную грамоту у посла России Вершинина

Москва30 апр Вести.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг примет верительную грамоту у нового посла России в Турции Сергея Вершинина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера.

В четверг господин президент [Эрдоган] примет верительные грамоты новоназначенных послов ряда стран. В их числе посол РФ Сергей Вершинин уточнил собеседник агентства

20 февраля президент России Владимир Путин освободил Вершинина от должности заместителя министра иностранных дел Российской Федерации и назначил его новым послом РФ в Турции.