Москва10 апр Вести.Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Суровцева на пост посла РФ в Непале.

Ранее Суровцев занимал должность российского генконсула в Мумбаи.

Дипломат находится на службе с 1985 года. В 2005-2010 гг. был советником постоянного представительства РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве. С 2010 по 2013 годы занимал пост старшего советника Департамента Северной Америки, с апреля 2013-го – начальник отдела в Департаменте Северной Америки.