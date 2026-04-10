Лукашенко утвердил Михаила Орду на должность посла Белоруссии в Монголии

Москва10 апр Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально утвердил Михаила Орду на должность чрезвычайного и полномочного посла республики в Монголии.

Белорусский лидер отметил, что готовность Орды занять этот пост стала для него в некоторой степени неожиданностью, сообщает информагентство БЕЛТА.

Мне сказали, что ты чуть ли не монгол — хорошо знаешь Монголию и готов … давать результат заявил Лукашенко в разговоре с дипломатом

Глава государства охарактеризовав текущие отношения с руководством Монголии как блестящие.

Ранее Лукашенко назначил Юрия Селиверстова послом Белоруссии в Российской Федерации.