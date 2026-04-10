Москва10 апрВести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально утвердил Михаила Орду на должность чрезвычайного и полномочного посла республики в Монголии.
Белорусский лидер отметил, что готовность Орды занять этот пост стала для него в некоторой степени неожиданностью, сообщает информагентство БЕЛТА.
Мне сказали, что ты чуть ли не монгол — хорошо знаешь Монголию и готов … давать результатзаявил Лукашенко в разговоре с дипломатом
Глава государства охарактеризовав текущие отношения с руководством Монголии как блестящие.
Ранее Лукашенко назначил Юрия Селиверстова послом Белоруссии в Российской Федерации.