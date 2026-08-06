Жапаров заявил о важности российского рынка для Киргизии Жапаров назвал российский рынок ключевым для продукции Киргизии

Москва6 авг Вести.Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что республика рассматривает российский рынок как одно из ключевых направлений для продвижения своей продукции. Об этом он сообщил в обращении к участникам VIII Киргизско-российского экономического форума.

По словам киргизского лидера, расширение торгово-экономического сотрудничества и создание благоприятных условий для взаимной торговли позволят увеличить присутствие киргизских товаров на российском рынке и открыть новые возможности для бизнеса двух стран.

Кыргызская Республика рассматривает российский рынок как одно из ключевых направлений для продвижения отечественной продукции сказал Жапаров

Он также выразил уверенность, что дальнейшее развитие экономических связей будет способствовать росту взаимной торговли и укреплению партнерства между Киргизией и Россией.

Ранее президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам Российско-киргизского экономического форума заявил, что товарооборот между Россией и Киргизией в 2025 году увеличился на 26% и превысил 5 млрд долларов США.