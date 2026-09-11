Reuters сообщает о "вспышке веселья" в КНДР Reuters: КНДР переживает "вспышку веселья" при Ким Чен Ыне

Москва11 сен Вести.В последние годы при председателе КНДР Ким Чен Ыне граждане страны начали переживать "вспышку веселья", сообщает Reuters.

По данным агентства, несмотря на жесткие санкции ООН в отношении Северной Кореи, возможности для потребления весьма расширились. В стране открываются новые ТЦ, курорты и магазины, а власти поощряют потребление.

Кофейни. Аквапарки. Шопинг как способ снять стресс. КНДР – страна, которую мало кто ассоциирует с отдыхом или удовольствием, переживает неожиданный всплеск веселья говорится в публикации

Агентство отмечает, что, направляя личные траты через подконтрольные государству сети, северокорейский лидер усиливает контроль над коммерцией, вытесняя неформальные рынки и открывая новые источники доходов и роста для КНДР.

По данным Центрального банка Южной Кореи, экономика Северной Кореи выросла на 3,5% в 2025 году, третий год подряд превышая показатель в 3%.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил лидеру КНДР Ким Чен Ыну о намерении продолжать укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.