Москва11 сенВести.В последние годы при председателе КНДР Ким Чен Ыне граждане страны начали переживать "вспышку веселья", сообщает Reuters.
По данным агентства, несмотря на жесткие санкции ООН в отношении Северной Кореи, возможности для потребления весьма расширились. В стране открываются новые ТЦ, курорты и магазины, а власти поощряют потребление.
Кофейни. Аквапарки. Шопинг как способ снять стресс. КНДР – страна, которую мало кто ассоциирует с отдыхом или удовольствием, переживает неожиданный всплеск весельяговорится в публикации
Агентство отмечает, что, направляя личные траты через подконтрольные государству сети, северокорейский лидер усиливает контроль над коммерцией, вытесняя неформальные рынки и открывая новые источники доходов и роста для КНДР.
По данным Центрального банка Южной Кореи, экономика Северной Кореи выросла на 3,5% в 2025 году, третий год подряд превышая показатель в 3%.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил лидеру КНДР Ким Чен Ыну о намерении продолжать укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.