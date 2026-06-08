Москва8 июн Вести.Ситуация в КНДР является "самой удивительной историей экономического успеха в мире", следует из материала газеты The Wall Street Journal (WSJ). Как утверждается в публикации, правящая элита страны сейчас "богаче, чем когда-либо", несмотря на введенные против КНДР санкции.

Как следует из статьи, значительную роль в процветании экономики страны сыграли, в частности, поставки товаров и финансовая поддержка со стороны Китая. При этом авторы материала отмечают, что Северная Корея не только ведет активную торговлю и пользуется поддержкой партнеров, но также имеет возможность обходить санкции и импортировать больше энергии, комплектующих и разного рода материалов.

За последний год в КНДР завершились крупные строительные проекты, которые годами оставались замороженными. В пример приводятся новая больница, которая ныне является крупнейшей в Пхеньяне, тепличный и курортный комплексы.

Кроме того, власти КНДР выдвинули инициативу, получившую название "20×10". Она заключается в строительстве новых заводов в 20 городах и округах ежегодно в течение 10 лет.

Также в стране расширяются сети государственных магазинов и аптек. Помимо этого, КНДР активно расширяет вместимость своих нефтехранилищ, тогда как в ее порты приходит больше судов с энергоносителями, следует из данных южнокорейских аналитических центров, на которые ссылаются авторы материала.

По словам аналитиков, Северная Корея стала освещаться в три раза интенсивнее по ночам, чем пять лет назад.