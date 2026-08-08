Гид в КНДР: корейское тхэквондо считается самым сильным в мире

Корейское тхэквондо назвали самым сильным в мире Гид в КНДР: корейское тхэквондо считается самым сильным в мире

Москва8 авг Вести.КНДР является родиной тхэквондо и считается самым сильным в мире. Об этом рассказала гид Рим Соль Ген в документальном фильме Михаила Попова "Корейское чудо", сообщает ИС "Вести".

По ее словам, корейские спортсмены занимают ведущие позиции в мире.

Корейское тхэквондо считается самым сильным в мире. Поскольку наша страна является родиной тхэквондо, каждый человек, живущий здесь, должен уметь им заниматься. Поэтому сейчас от младших школьников до пожилых людей все с удовольствием занимаются тхэквондо отметила гид

Рим Соль Ген помимо работы гидом, тоже профессионально занимается корейским единоборством. В 24 года она обладатель первого дана.

Прежде всего, это укрепляет здоровье людей. Великий Вождь Ким Ир Сен 10 сентября 1990 года, посещая Дворец тхэквондо, подчеркнул необходимость широкого распространения и массового развития тхэквондо, заявив, что при занятиях тхэквондо каждый может прожить долгую жизнь подчеркнула она

Ранее журналист Михаил Попов раскрыл правила фотографирования у монумента вождям КНДР.