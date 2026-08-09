Москва9 авг Вести.Встретив нагруженного вещами школьника, лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился экстренно построить фабрику по производству рюкзаков. Об этом рассказала директор фабрики Ким Сон Хи в документальном фильме Михаила Попова "Корейское чудо", сообщает ИС "Вести".

По ее словам, лидер КНДР потребовал от работников предприятия шить школьные сумки так, будто они делают это для собственных детей.

В 2016 году, когда уважаемый Генеральный секретарь находился в поездке... в одной из провинций, он увидел школьника, который в одной руке нес школьную сумку, а в другой – музыкальный инструмент и свои личные вещи, и видно было, что мальчику очень тяжело и неудобно. [Тогда] наш уважаемый Генеральный секретарь представил себе, что так же выглядят дети по всей нашей стране, и тогда у него возник замысел обязательно построить в Пхеньяне специализированную фабрику по производству рюкзаков. За короткий срок – за 140 дней – Пхеньянская сумочная фабрика была построена и начала работать. Он [Ким Чен Ын] дал нашим работникам очень ценное наставление: каждый должен шить школьные сумки с таким чувством, словно делает их для собственного ребенка пояснила Ким Сон Хи

Директор добавила, что сотрудники вкладывают всю душу и старание в шитье сумок.

Во время производства каждой сумки мы всегда помним, что уважаемый Генеральный секретарь лично ее проверил и указал изготавливать ее именно в таком виде. Поэтому мы вкладываем в свою работу всю душу и все свое старание отметила Ким Сон Хи

Она также рассказала, что рюкзаки, изготовленные фабрикой, превосходят по качеству аналогичную зарубежную продукцию.

Ранее российский журналист Андрей Шин рассказал о преображении Пхеньяна за последнее десятилетие. Он также подчеркнул, что у властей КНДР есть план с 2023 года на развитие стран в ближайшие 10 лет.