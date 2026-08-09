Журналист сравнил директора фабрики в КНДР с героиней советского фильма Судьба жительницы КНДР похожа на путь героини фильма "Москва слезам не верит"

Москва9 авг Вести.Судьба директора фабрики по производству сумок в КНДР Ким Сон Хи очень похожа на жизненный путь главной героини фильма "Москва слезам не верит" Екатерины Тихомировой. Об этом рассказал автор документального фильма "Корейское чудо" Михаил Попов, сообщает ИС "Вести".

По его словам, Ким Сон Хи прошла путь от выпускницы института легкой промышленности до директора фабрики и этим напоминает героиню оскароносной мелодрамы режиссера Владимира Меньшова.

Как рассказала сама директор, она не смотрела этот фильм, но считает его название абсурдным. Она также пояснила, что женщины в КНДР работают с полным осознанием того, что они – слуги народа.

Нет, не знаю. Но если судить по названию, наверное, фильм о том, что "Зачем плакать, если слезами все равно ничего не изменишь?". В нашей стране работники-женщины действительно осознают, что они являются настоящими слугами народа. Именно с таким сознанием они и работают отметила Ким Сон Хи

Согласно ее словам, в КНДР руководствуются принципами идеи чучхе, когда опора идет только на собственные силы, которые помогут открыть себе дорогу и добиться многого.

Также Ким Со Хи рассказала, как уставший корейский школьник вдохновил лидера КНДР на строительство фабрики сумок. По его распоряжению предприятие было построено и приступило к работе буквально за три месяца.