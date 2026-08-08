Журналист Попов раскрыл правила фотографирования у монумента вождям КНДР Попов: статуи вождей в КНДР должны попадать в кадр полностью

Москва8 авг Вести.При фотографировании у бронзовых статуй Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в КНДР действуют строгие правила: туристам разрешено снимать их только в полный рост. Об этом рассказал автор документального фильма "Корейское чудо" Михаил Попов, сообщает ИС "Вести".

При посещении Пхеньяна российский журналист вместе со своим коллегой главным редактором "Корейского радио" Андреем Шином возложили цветы к памятнику.

Это место называется возвышенность Мансу, сразу видно, с кого начинается Родина, великий вождь Ким Ир Сен, уважаемый руководитель Ким Чен Ир. Благодарные граждане и гости Пхеньяна приходят сюда просто так и по праздникам возложить цветы, поклониться и сделать фотографию, но здесь есть свои нюансы: статуи уважаемых руководителей должны попадать в кадр в полный рост. Учитывая, что мы работаем с местным оператором, в этом плане мы не сомневаемся рассказал журналист Попов

В свою очередь, Шин отметил, что в святом для корейцев месте следует вести себя правильно.

Не принято громко разговаривать, поэтому вы тоже громко не разговаривайте, жестикуляция, жесты должны быть тоже более скромными сказал он

Ранее сообщалось, что единственные зарубежные журналисты, получившие в последнее время официальную аккредитацию, посетили КНДР. Поездку согласовывали больше года.