Москва8 авг Вести.Подготовка визита делегации журналистов из России в КНДР заняла больше года из-за согласований. Об этом рассказал в документальном фильме Михаила Попова "Корейское чудо" главный редактор "Корейского радио" Андрей Шин, сообщает ИС "Вести".

В общей сложности вся подготовка заняла у меня где-то один год и четыре месяца, проходило согласование. Дело в том, что мы с вами были первой российской и вообще зарубежной командой журналистов, которая получила официальную аккредитацию в КНДР. Поэтому корейцы с вниманием относятся к журналистам и, видимо, такое было, да, долгое согласование по всем ведомствам КНДР сказал он

Напарником Андрея Шина в поездке стал российский журналист Михаил Попов. Его кандидатуру тоже проверяли тщательно, отметил главный редактор "Корейского радио".

Я помню, там были звукорежиссеры, операторы, если не ошибаюсь, три корреспондента. И, основываясь на вашей биографии, Михаил, я думаю, они просмотрели все ваши предыдущие работы. И я знаю, вы имеете большой опыт журналистской работы на разных каналах, в том числе работали и в зоне специальной военной операции. Поэтому, мне кажется, тут сыграл именно ваш профессиональный опыт и ваши предыдущие работы, как журналиста отметил Шин

Ранее президент РФ Владимир Путин назначил российским послом в КНДР Андрея Подъелышева. Указ главы государства о назначении дипломата опубликован на официальном портале правовой информации.