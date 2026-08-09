Гид в КНДР: русский язык учить трудно, особенно в начале

Гид в КНДР рассказала о трудностях изучения русского языка Гид в КНДР: русский язык учить трудно, особенно в начале

Москва9 авг Вести.Русский язык обладает точной и правильной грамматикой, но его изучение дается с трудом, особенно в начале. Об этом рассказала гид в КНДР Ким Гым Сук в документальном фильме Михаила Попова "Корейское чудо", сообщает ИС "Вести".

Она никогда не посещала Россию, но при этом прониклась к ней любовью и выучила русский язык, несмотря на все трудности, через которые пришлось пройти в процессе.

Язык очень понравился мне, потому что грамматика очень правильная и точная, но, сначала мне [было] очень трудно изучать русский язык, но чуть-чуть, так и привыкла отметила Ким Гым Сук

По словам женщины, будучи студенткой университета, она открыла для себя русскую классическую литературу и песни.

[писатель Александр Сергеевич] Пушкин, [писатель] Лев Толстой, мы читали роман "Воскресенье". Прошло много времени, но я еще помню. [Также] помню песню "Катюша"… так наш корейский народ хорошо знает песни "Катюша" и "Подмосковные вечера" отметила Ким Гым Сук

Ранее сообщалось, что в новые учебники истории России включат подвиг военных КНДР в Курской области. Также появятся материалы о новых образцах вооружения.