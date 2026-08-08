"Свобода от интернета": журналист Шин о поездке в КНДР Журналист Шин поделился эмоциями от поездки в КНДР

Москва8 авг Вести.В КНДР чувствуется свобода от интернета сразу после приземления в аэропорту, рассказал главный редактор "Корейского радио" Андрей Шин в документальном фильме Михаила Попова "Корейское чудо", сообщает ИС "Вести".

Прилетая в КНДР, я всегда чувствую свободу от интернета. То есть, когда ты прилетаешь, первым делом, что мы делаем, это берем телефон, звоним нашим близким, знакомым [и сообщаем] о том, что мы приземлились. Вот. Ну а в… в Пхеньяне, когда приземляешься, в самолете интернета нет. Первое, что я чувствую, это свободу от интернета отметил он

Шин добавил, что на пограничном контроле документы тщательно проверяют.

Когда мы проходили с вами пограничный контроль, мой паспорт смотрел, да, товарищ майор, внимательно его изучил и пропустил меня дальше. Нас встречала делегация. Это был Комитет по связям с зарубежными корейцами рассказал журналист

Ранее стало известно, что на подготовку визита российских журналистов в Северную Корею ушло больше года.