Москва9 авг Вести.Столица Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Пхеньян колоссально изменилась за последние 10 лет. Об этом рассказал в документальном фильме Михаила Попова "Корейское чудо" главный редактор "Корейского радио" Андрей Шин, сообщает ИС "Вести".

По словам журналиста, появились новые улицы и дома, но на этом КНДР не планирует останавливаться. Причем, власти планируют благоустройство не только столицы, но и всей страны в ближайшие десять лет.

Первый раз я был в КНДР в 2015 году, когда мы приезжали в составе российской делегации Международного союза общественных объединений корейцев. Город изменился колоссально. Если сравнить то, что было, были тоже неплохие дома, но они были поскромнее. Сейчас же мы видим, как Пхеньян преобразовался, и построены новые улицы… За 10 лет они планируют обустроить все 20 провинций. У них есть план, и с 2023 года этот план исполняется, все идет своевременно отметил Шин

Он также поделился тем, что подготовка визита российских журналистов в Северную Корею заняла больше года. Согласование поездки шло по всем ведомствам КНДР.