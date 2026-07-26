Москва26 июл Вести.Корейский конфликт, который по сути до сих пор не завершен, стал показателем того, как не нужно поступать великим державам. Такое мнение выразил заведующий кафедрой международного сотрудничества Института менеджмента и маркетинга РАНХиГС Семед Семедов в документальном фильме "Мир на ладони. История день за днем", сообщает ИС "Вести".

Уже более 70 лет, как на Корейском полуострове прекратились военные действия, длившиеся три года и унесшие жизни миллионов. В конфликт оказались втянуты США, СССР, европейские страны, а также ООН.

Две Кореи до сих пор де-юре находятся в состоянии войны, соглашение о перемирии представляет собой не более, чем договоренность о временном прекращении боевых действий.

Корейский конфликт в современной истории является показателем того, как не нужно поступать великим державам для того, чтобы поставить точку над "i". В политологической науке вошло в оборот понятие "корейский вариант конфликта". Это конфликт, который не закончен и перспектив его разрешения не видно считает Семед Семедов

По его мнению, только когда крупнейшие мировые державы отойдут от этого конфликта и дадут возможность разрешить его двум корейским государствам, станет возможным увидеть конец этого конфликта.