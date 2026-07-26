Москва26 июл Вести.Западные страны использовали корейскую войну как предлог для ремилитаризации Германии, которая на самом деле шла с конца 1940-х годов. Об этом рассказала доцент кафедры национальной экономики Президентской академии Марианна Алборова в документальном фильме "Мир на ладони. История день за днем", сообщает ИС "Вести".

Корейский конфликт был тесно связан с периодом, когда в Европе решался вопрос о будущем Германии. Эксперт отметила, что к моменту начала войны, к 1950-му году, многие фашистские политики, осужденные в рамках Нюрнбергского процесса, были освобождены из тюрем и тем или иным образом восстановлены на политических должностях.

Постепенно начинается ползуче милитаризация ФРГ. Начали потихонечку открывать заводы, начали заявлять о необходимости восстановления военного потенциала Германии, необходимости восстановления войск в Германии. Эти разговоры шли в конце 40-х – начале 50-х годов. Гораздо раньше, чем началась война в Корее. События в Корее были использованы для оправдания тех процессов, которые шли в течение всей второй половины 1940-х годов подчеркнула Алборова

Война между Северной и Южной Кореей на Западе рассматривалась как конфликт, который имеет перспективу повторения уже на европейском театре действий. И больше всего корейской войной были озабочены в руководстве ФРГ.

Советский Союз поддерживает Северную Корею, но до последнего старался лишний раз там не проявляться. Советские военные советники лишний раз не афишировали свое наличие в рамках Северокорейской армии. Стремление максимально сгладить все процессы. [Иосиф] Сталин старался уходить от лишнего конфликта… Западный блок не только не старался уходить от этого конфликта, но в конкретных документах с 1940-х годов мы видим отражение укрепления военного потенциала отметила доцент

Уже более 70 лет, как на Корейском полуострове прекратились военные действия, длившиеся три года и унесшие жизни миллионов. 27 июля 1953 года в деревне Пханмунджон было подписано соглашение о перемирии между Корейской Народно-Демократической Республикой и Республикой Корея. Однако де-юре страны находятся в состоянии войны.