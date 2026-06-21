Spiegel: общество ФРГ разделено по исторической линии в отношении к конфликтам

Spiegel: Германия до сих пор разделена по линии границы ФРГ и ГДР Spiegel: общество ФРГ разделено по исторической линии в отношении к конфликтам

Москва21 июн Вести.Журнал Spiegel сообщил о наличии существенного разделения общества Германии, линии которого во многом совпадают с бывшей границей между ГДР и ФРГ.

Издание отмечает, что эти различия особенно остро проявляются в отношении к событиям Второй мировой войны и текущему конфликту на Украине.

В статье говорится, что конфликтные линии в Германии отчасти пролегают по границе ФРГ и ГДР, объясняя такое положение дел историческими причинами.

По мнению журнала, прежние различия между республиками остаются очевидными, что, например, наблюдается в дискуссиях о поставках вооружений Украине.

В качестве подтверждения журнал приводит данные прошлогоднего опроса, согласно которым 41% респондентов в землях бывшей Восточной Германии высказались за сокращение военной поддержки Киева, тогда как в Западной Германии аналогичную позицию занимали лишь 24% опрошенных.

Ранее сообщалось, что партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) становится все более популярной у немцев, поскольку текущие власти страны не способны признать свои ошибки.