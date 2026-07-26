Эксперт Зиновьева: США показали свою природу еще в корейской войне

Профессор МГИМО - о милитаризме США в корейской войне Эксперт Зиновьева: США показали свою природу еще в корейской войне

Москва26 июл Вести.США продемонстрировали свой милитаризм еще во времена корейской войны, рассказала профессор кафедры мировых политических процессов МГИМО МИД России Елена Зиновьева в интервью ИС "Вести".

Корейская война 1950-1953 годов началась как локальный конфликт, но быстро превратилась из гражданской в войну широкомасштабную. В Вашингтоне и Европе конфликт интерпретировали как коммунистическую угрозу. И вскоре прямо или косвенно в войну оказались втянуты США, Великобритания, СССР, КНР, а также ООН.

Корейская война стала переломным моментом… Показательно, что свой милитаризм тогда показали США, они вполне реально рассматривали возможность применения в Корее тактического ядерного оружия только для того, чтобы не допустить усиления советской армии в регионе… отметила профессор

По ее словам, с точки зрения идеологии и геополитики для США Советский Союз был угрозой.

Чтобы противостоять этой угрозе, они готовы были пойти на все: использовать тактическое ядерное оружие, направлять войска в различные регионы планеты и, конечно же, вооружить Германию сказала Елена Зиновьева

Уже более 70 лет, как на Корейском полуострове прекратились военные действия, длившиеся три года и унесшие жизни миллионов. 27 июля 1953 года в деревне Пханмунджон было подписано соглашение о перемирии между Корейской Народно-Демократической Республикой и Республикой Корея. Однако де-юре страны находятся в состоянии войны.