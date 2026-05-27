Меркель допустила, что конфликт на Украине продлится еще 10 лет

Меркель предположила, сколько еще продлится конфликт на Украине Меркель допустила, что конфликт на Украине продлится еще 10 лет

Москва27 мая Вести.Украинский конфликт может завершиться через десять лет. Такой прогноз озвучила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Через 10 лет война на Украине, надеемся, закончится сказала она в прямом эфире канала WDR 1

Бывшая глава правительства Германии выразила надежду, что к тому моменту Украина станет независимым и суверенным государством.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция может закончиться в любой момент, если Киев примет решение, какое – ему известно.