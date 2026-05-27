Москва27 маяВести.Украинский конфликт может завершиться через десять лет. Такой прогноз озвучила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Через 10 лет война на Украине, надеемся, закончитсясказала она в прямом эфире канала WDR 1
Бывшая глава правительства Германии выразила надежду, что к тому моменту Украина станет независимым и суверенным государством.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция может закончиться в любой момент, если Киев примет решение, какое – ему известно.