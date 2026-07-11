В КНДР разоблачили и наказали высокопоставленных коррупционеров ЦТАК: в КНДР наказали крупных коррупционеров в руководстве армии

Москва11 июл Вести.Власти КНДР наказали бывшего высокопоставленного чиновника политического руководства армии Пак Хи Чхора и его соучастников по делу о масштабной коррупции, взяточничестве, торговле должностями и присвоении госсредств. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Дело рассмотрели 10 июля на объединенном заседании партии, правительства и армии с участием лидера КНДР Ким Чен Ына. Верховный суд вынес приговоры, но их характер и сроки в сообщении не уточняются.

По данным агентства, в конце июня Центральный военный комитет Трудовой партии Кореи возбудил и расследовал дело, после чего пленум ЦК вывел Пак Хи Чхора из состава руководства и передал материалы в суд. Следствие установило, что он злоупотреблял полномочиями, влиял на кадровые перестановки, требовал крупные взятки, присваивал государственные средства, материалы и жилье и продвигал своих приближенных. За четыре года это нанесло серьезный ущерб кадрам и боеспособности армии.

Ким Чен Ын заявил, что виновный, вместо борьбы с коррупцией, использовал свое положение для корысти и стал главарем коррупции. Происшедшее он назвал политическим преступлением против партийной дисциплины и пообещал продолжать усиленную борьбу с коррупцией. Он отметил, что все руководящие работники должны всегда осознавать доверие партии и думать прежде всего о своем народе.