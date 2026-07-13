Yonhap: экс-президента Южной Кореи приговорили к еще двум годам тюрьмы

Экс-президента Южной Кореи приговорили к еще двум годам тюрьмы Yonhap: экс-президента Южной Кореи приговорили к еще двум годам тюрьмы

Москва13 июл Вести.Районный суд Сеула признал экс-президента Южной Кореи Юн Сок Еля виновным в нарушении закона о политических фондах. Об этом сообщает агентство Yonhap.

По данным следствия, в период с апреля 2021 года по март 2022 года Юн Сок Ель бесплатно получил результаты 14 опросов общественного мнения от бизнесмена Мен Тэ Кюна, основателя организации Future Korea Research Institute.

Как установил суд, в обмен на проведение опросов экс-президент пообещал оказать содействие выдвижению бизнесмена в парламент.

По этому делу Юн Сок Еля приговорили еще к двум годам лишения свободы. Кроме того, суд постановил конфисковать около 13,96 млн вон (примерно $9,3 тыс.).

В феврале суд приговорил экс-президента к пожизненному лишению свободы по делу о введении в Южной Корее военного положения в 2024 году.