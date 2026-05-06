Москва6 маяВести.Южнокорейский судья Син Чон О, председательствовавший на апелляционном процессе бывшей первой леди Ким Гон Хи, найден мертвым, передает агентство Ренхап.
Уточняется, что при нем также обнаружили предсмертную записку.
В найденной в кармане одежды рукописной записке содержались слова с извинениями, <…> но не упоминался судебный процесс. Полиция заявила, что придерживается принципа неразглашения содержания запискиговорится в публикации
Бывшую первую леди обвиняли в махинациях с акциями компании Deutsche Motors. В январе суд первой инстанции приговорил Ким Гон Хи к году и восьми месяцам тюрьмы, оправдав по ряду эпизодов дела. Однако 28 апреля апелляционный суд отменил оправдание по делу о махинациях с акциями. Приговор был ужесточен: она получила четыре года тюрьмы и штраф в 50 миллионов вон.
Ранее бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль был приговорен к пяти годам лишения свободы по обвинению в препятствовании аресту.