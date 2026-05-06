В Сеуле нашли мертвым судью, который председательствовал по резонансному делу В Сеуле обнаружен мертвым судья, ужесточивший приговор экс-первой леди

Москва6 мая Вести.Южнокорейский судья Син Чон О, председательствовавший на апелляционном процессе бывшей первой леди Ким Гон Хи, найден мертвым, передает агентство Ренхап.

Уточняется, что при нем также обнаружили предсмертную записку.

В найденной в кармане одежды рукописной записке содержались слова с извинениями, <…> но не упоминался судебный процесс. Полиция заявила, что придерживается принципа неразглашения содержания записки говорится в публикации

Бывшую первую леди обвиняли в махинациях с акциями компании Deutsche Motors. В январе суд первой инстанции приговорил Ким Гон Хи к году и восьми месяцам тюрьмы, оправдав по ряду эпизодов дела. Однако 28 апреля апелляционный суд отменил оправдание по делу о махинациях с акциями. Приговор был ужесточен: она получила четыре года тюрьмы и штраф в 50 миллионов вон.

Ранее бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль был приговорен к пяти годам лишения свободы по обвинению в препятствовании аресту.