Спецпрокурор назвал пожизненный срок для Юн Сок Ёля "слишком мягким наказанием" Прокуратура Южной Кореи потребовала смертной казни для экс-президента Юн Сок Ёля

Москва25 июн Вести.Прокуратура Южной Кореи потребовала в апелляционном суде смертной казни для бывшего президента страны Юн Сок Ёля, обвиняемого в руководстве военным мятежом. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Ренхап.

Соответствующее заявление сторона обвинения сделала в ходе второго апелляционного слушания в Высоком суде Сеула.

Сегодня команда специального прокурора Чо Ын Сока заявила, что наказание в виде пожизненного заключения, назначенное судом первой инстанции, было слишком мягким, в связи с чем потребовала назначить наказание в виде смертной казни пишет издание

Ранее, в феврале, суд первой инстанции приговорил экс-президента к пожизненному заключению, хотя обвинение изначально настаивало на высшей мере наказания.

Рассмотрение дела в апелляционной инстанции возобновилось после паузы, вызванной ходатайством стороны защиты об отводе судей, которое впоследствии было отклонено судом. Уголовное преследование Юн Сок Ёля связано с событиями 3 декабря 2024 года, когда он объявил в Республике Корея военное положение. Тогда силовики блокировали здание парламента, однако депутаты и протестующие прорвали оцепление и проголосовали за отмену указа президента, что привело к последующему импичменту и аресту главы государства по обвинению в злоупотреблении властью и организации мятежа.

Помимо бывшего президента, фигурантами дела являются другие высокопоставленные лица. В частности, для экс-министра обороны Ким Ен Хена, ранее приговорённого к 30 годам лишения свободы, прокуратура в рамках апелляции потребовала пожизненного заключения. Также по делу проходят бывший глава Агентства национальной полиции Чо Чжи Хо и экс-начальник полиции Ким Бон Сик.