Москва12 июнВести.Суд первой инстанции вынес приговор бывшему президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю, назначив ему 30 лет лишения свободы за запуск беспилотников в направлении Пхеньяна ради создания повода для введения военного положения. Об этом сообщило агентство Yonhap.
Центральный окружной суд Сеула установил вину Юн Сок Ёля по статьям о помощи противнику и злоупотреблении полномочиями. Норма о помощи противнику применяется в случаях, когда военным интересам Республики Корея нанесен ущерб даже при отсутствии прямого сговора с КНДР. Осенью 2024 года с южнокорейской территории запустили несколько беспилотников, разбрасывавших листовки вблизи Пхеньяна. Минимум один из аппаратов потерпел крушение и попал в руки северокорейских инженеров.
Хотя уровень ущерба интересам в военной сфере из-за этой операции, как представляется, не был серьезным, подсудимые пытались спровоцировать Северную Корею, используя в качестве прикрытия военную операцию, чтобы создать условия для объявления военного положенияуказал судья
Как добавил суд, "эту операцию нельзя рассматривать как справедливый ответ на отправку шаров с мусором из Северной Кореи, за ней стояли личные мотивы, не связанные с государственной безопасностью или обороной".
В декабре 2024 года Юн Сок Ёль с нарушением конституции ввел военное положение, после чего был отстранен от должности. Весной и летом 2024 года с территории КНДР запускали воздушные шары с мусором в ответ на действия южнокорейских активистов, которые направляли в Северную Корею медикаменты вместе с агитационными материалами.
В феврале текущего года суд первой инстанции уже приговорил Юн Сок Ёля к пожизненному заключению за мятеж против государственного строя, связанный с событиями вокруг военного положения.