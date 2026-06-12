Экс-президенту Южной Кореи добавили 30 лет к пожизненному заключению Экс-президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю дали 30 лет за провокацию против Пхеньяна

Москва12 июн Вести.Суд первой инстанции вынес приговор бывшему президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю, назначив ему 30 лет лишения свободы за запуск беспилотников в направлении Пхеньяна ради создания повода для введения военного положения. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Центральный окружной суд Сеула установил вину Юн Сок Ёля по статьям о помощи противнику и злоупотреблении полномочиями. Норма о помощи противнику применяется в случаях, когда военным интересам Республики Корея нанесен ущерб даже при отсутствии прямого сговора с КНДР. Осенью 2024 года с южнокорейской территории запустили несколько беспилотников, разбрасывавших листовки вблизи Пхеньяна. Минимум один из аппаратов потерпел крушение и попал в руки северокорейских инженеров.

Хотя уровень ущерба интересам в военной сфере из-за этой операции, как представляется, не был серьезным, подсудимые пытались спровоцировать Северную Корею, используя в качестве прикрытия военную операцию, чтобы создать условия для объявления военного положения указал судья

Как добавил суд, "эту операцию нельзя рассматривать как справедливый ответ на отправку шаров с мусором из Северной Кореи, за ней стояли личные мотивы, не связанные с государственной безопасностью или обороной".

В декабре 2024 года Юн Сок Ёль с нарушением конституции ввел военное положение, после чего был отстранен от должности. Весной и летом 2024 года с территории КНДР запускали воздушные шары с мусором в ответ на действия южнокорейских активистов, которые направляли в Северную Корею медикаменты вместе с агитационными материалами.

В феврале текущего года суд первой инстанции уже приговорил Юн Сок Ёля к пожизненному заключению за мятеж против государственного строя, связанный с событиями вокруг военного положения.