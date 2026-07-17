Москва17 июл Вести.Председатель Национального собрания Южной Кореи Чо Чжон Сик предложил Верховному народному собранию КНДР начать межпарламентский диалог для преодоления кризиса в отношениях между странами. Заявление он сделал во время торжественной церемонии, посвященной Дню конституции.

По словам спикера, которые приводит ТАСС, переговоры могут пройти без предварительных условий – в любом удобном месте, очно или по видеосвязи.

Наша конституция предписывает обеспечивать мир и стабильность на Корейском полуострове. В качестве председателя Национального собрания я официально предлагаю руководству Верховного народного собрания Севера провести межкорейские парламентские переговоры, чтобы преодолеть тупик в межкорейских отношениях заявил Чо Чжон Сик

Он также выразил надежду, что Пхеньян откликнется на инициативы по гуманитарному сотрудничеству, организации встреч разделенных семей и обсуждению мер по снижению напряженности на Корейском полуострове.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что граница с Южной Кореей должна стать неприступной крепостью. Он готов реорганизовать военные структуры и усилить передовые и ключевые подразделения на границе с недружественной страной.