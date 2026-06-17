Власти Южной Кореи намерены смягчить ограничения на границе с КНДР Южная Корея планирует ослабить контроль за гражданскими на границе с КНДР

Москва17 июн Вести.Власти Южной Кореи планируют ослабить ограничения вдоль границы с КНДР в интересах местных жителей, сократив площадь зоны, закрытой для доступа гражданских лиц. Об этих планах сообщил министр обороны страны Ан Гю Бэк.

В настоящее время линия гражданского контроля пролегает в среднем в 8-10 км к югу от военной демаркационной линии. Согласно плану правительства, ее среднюю ширину сократят примерно до шести километров — фактически линию сдвинут на 2 км на север. В результате свой статус поменяет территория площадью около 270 кв км: она будет переведена из категории контролируемой охранной зоны в категорию ограниченной, что позволит осваивать земли и вести строительство после получения необходимых разрешений.

Мы подготовили план корректировки линии гражданского контроля, чтобы адаптироваться к будущим условиям в сфере безопасности на фоне сокращения численности военнослужащих, одновременно обеспечивая необходимые условия для проведения операций заявил Ан Гю Бэк на брифинге

По его словам, решение приняли после консультаций с местными органами власти и жителями приграничных районов, а также оценки оперативных потребностей армии.

Как пишет агентство Yonhap, помимо этого ограничения снимут еще примерно с 450 кв км менее строгой охранной зоны, расположенной южнее. Эти земли также станут доступны для частного освоения. Военные дополнительно планируют демонтировать в приграничных районах 23 оборонительных объекта, в том числе в Пхачжу и Янгу, которые, по оценке оборонного ведомства, утратили тактическое значение из-за изменения условий ведения боевых действий и развития вооружений.

С 2027 года власти намерены внедрить систему контроля доступа в зону с помощью мобильного приложения и упрощенной электронной аутентификации, а также существенно упростить процедуру получения разрешений на использование сельскохозяйственных дронов. К поэтапной реализации своих планов министерство обороны приступит в следующем году.

Линия гражданского контроля прилегает к демилитаризованной зоне — четырехкилометровой полосе, разделяющей Корейский полуостров. Она была образована по итогам Корейской войны, завершившейся в 1953. В последние годы южнокорейские жители неоднократно требовали смягчить ограничения у границы двух стран, указывая на препятствия для развития территорий и неудобства в повседневной жизни.

В прошлом году Сеул и Пхеньян взяли паузу во взаимных пропагандистских трансляциях через громкоговорители вдоль границы.