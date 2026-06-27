Южная Корея подняла в воздух истребители из-за самолетов РФ и КНР Южнокорейские военные заявили об обнаружении в зоне ПВО 10 самолетов РФ и КНР

Москва27 июн Вести.СЕУЛ, 27 июня. Порядка десяти военных самолетов России и Китая на короткое время вошли в зону опознавания ПВО Южной Кореи (KADIZ) над акваторией к востоку и югу от страны. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов (JCS).

В ведомстве уточнили, что воздушное пространство Южной Кореи при этом нарушено не было, а сами летательные аппараты удалось обнаружить еще до их захода в зону противовоздушной обороны. На случай непредвиденных ситуаций военные подняли в воздух истребители ВВС.

Как поясняет агентство, KADIZ не относится к территориальному воздушному пространству - эта зона создана для того, чтобы иностранные самолеты идентифицировали себя и тем самым предотвращали случайные столкновения. По словам представителя JCS, самолеты, судя по всему, оказались в зоне ПВО в ходе совместных воздушных учений России и Китая.

Этот случай не является первым в своем роде. В марте 2025 года несколько российских военных самолетов были замечены в KADIZ в районе Японского моря, о чем также сообщал объединенный комитет. Тогда ведомство тоже не зафиксировало нарушений воздушного пространства Южной Кореи.