Сеул заявил о первом в 2026 году инциденте на границе с участием военных КНДР Южная Корея заявила о кратковременном пересечении границы военными КНДР

Москва16 авг Вести.Военнослужащие Корейской Народной Армии (КНА) во время патрулирования на непродолжительный период пересекли границу с Республикой Корея, после чего вернулись на территорию КНДР.

Об этом сообщило агентство Yonhap, ссылаясь на информацию, полученную от представителей южнокорейских вооруженных сил.

Инцидент произошел на востоке Корейского полуострова на уходящей неделе и стал в 2026 году первым подобным случаем.

В соответствии с установленными правилами, южнокорейские военные сначала выдают предупреждение с использованием специальной аппаратуры, а затем делают предупредительные выстрелы.

В Сеуле предполагают, что инцидент с пересечением границы северокорейскими военными был случайностью, так как после возвращения солдат КНДР на свою территорию никакой "необычной активности" не зафиксировано.

В 2025 году южнокорейские власти сообщали о 17 случаях пересечения военнослужащими КНА демаркационной линии, разделяющей два государства.

Весной текущего года лидер КНДР Ким Чен Ын назвал Республику Корея "самым враждебным государством".

В июне 2026 года стало известно о планах Южной Кореи смягчить ограничения вдоль границы с КНДР путем сокращения площади закрытой для доступа гражданских лиц зоны.