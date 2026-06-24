Москва24 июн Вести.Военнослужащие Южной Кореи задержали солдата КНДР, который собирался перейти границу с республикой. Об этом сообщило Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ).

Военные взяли под стражу одного северокорейского солдата на центральном участке фронта во вторник вечером (23 июня. – Прим. ред.). Соответствующие органы в настоящее время выясняют подробности говорится в заявлении

Агентство Yonhap в свою очередь отмечает, что это уже четвертый случай пересечения границы гражданами КНДР с июня 2025 года – с момента прихода к власти администрации Ли Чжэ Мёна в Республике Корея.