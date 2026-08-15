Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен предложил КНДР начать диалог о мире

Президент Южной Кореи призвал КНДР начать переговоры Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен предложил КНДР начать диалог о мире

Москва15 авг Вести.Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен выступил за прямой диалог с КНДР для завершения войны и урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Одной из тем возможных переговоров он назвал прекращение наращивания ядерного потенциала Пхеньяна, сообщает Yonhap.

Ли Чжэ Мен заявил о необходимости снизить напряженность и отказаться от взаимных угроз. По его мнению, действующий режим перемирия следует заменить полноценным мирным соглашением.

Давайте откажемся от намерений угрожать друг другу и начнем переговоры о прекращении затянувшейся войны сказал южнокорейский президент

Он также предложил сформировать многоуровневую систему безопасности, которая помогла бы предотвращать новые обострения. Ли Чжэ Мен выразил надежду, что Сеул и Пхеньян смогут перейти к мирному сосуществованию и взаимному развитию.

Ранее власти КНДР приняли решение расширить и укрепить ядерные силы. Это оказалось обусловлено нынешней военно-политической обстановкой и "велениями времени".