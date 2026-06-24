Эксперт Асмолов указал на странности в истории с пленными из КНДР

Эксперт Асмолов усомнился в заявлениях Сеула о пленных военных КНДР Эксперт Асмолов указал на странности в истории с пленными из КНДР

Москва24 июн Вести.Сообщения о якобы желании северокорейских военнопленных, захваченных Вооруженными силами Украины (ВСУ), переехать в Южную Корею содержат ряд странностей и вызывают вопросы. Такое мнение в беседе с "Лентой.ру" высказал кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов.

По словам эксперта, известно лишь о двух военнослужащих из КНДР, оказавшихся в плену. Один из них был захвачен в бессознательном состоянии, а другой получил тяжелые ранения. В связи с этим говорить о добровольном попадании в плен или достоверно судить об их мотивах затруднительно.

Асмолов также отметил, что информация о намерении этих военных переехать в Республику Корея основывается исключительно на заявлениях южнокорейского депутата, который встречался с пленными. Независимых подтверждений этой информации пока не представлено.

Эксперт считает, что если бы украинская и южнокорейская стороны действительно располагали доказательствами желания военнопленных перебраться в Южную Корею, этот факт мог бы быть подтвержден публично, например через пресс-конференцию с их участием.

По мнению востоковеда, отсутствие прямых свидетельств со стороны самих пленных оставляет открытыми вопросы относительно достоверности распространяемых заявлений.