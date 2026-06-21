Москва21 июн Вести.Экс-судья, которая неоднократно выносила приговоры из шезлонга в Сочи, лишена гарантий личной неприкосновенности и материального содержания. Об этом сообщает Mash.

По данным Mash, судья с 15-летним стажем работы Елена Д. с 5 по 19 ноября 2021 года работала по видеосвязи - звонила секретарю и давала указания, как рассматривать дела, плюс выписала 10 судебных актов говорится в сообщении

В итоге женщину отправили в отставку. По данным источника, в ближайшее время она может стать фигурантом уголовного дела о вынесении заведомо неправосудных приговоров. В таком случае женщине грозит до четырех лет лишения свободы.